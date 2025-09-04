Подоляк пояснив, чому Україна не б’є по РФ сотнями ракет і дронів

Михайло Подоляк

Українські удари вглиб Росії є не такими численними, як російські атаки по нашій країні. В першу чергу, це питання грошей.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю «Новини.LIVE»

«Б’ємо. Трошки менший об’єм, тому що це питання грошей, це питання інвестицій, це питання співставності економіки», — зазначив він.

Подоляк наголосив, що українська економіка несировинного типу не зіставна з дохідністю російської сировинної економіки.

«Тобто росіяни на війну можуть витрачати €150 млрд плюс, ми на війну, якщо брати свій бюджет, 50 млрд, і це втричі менше», — додав він.

Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США надають Україні «можливості для завдання глибших ударів» чого не було за президентства Джо Байдена.

Крім того, США схвалили продаж Україні крилатих ракет ЕРАМ, дальність польоту яких становить 240–450 кілометрів. Це стало першим великим продажем зброї, авторизованим цією адміністрацією.