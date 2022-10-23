Подоляк: "21 століття стане епохою кривавих конфліктів, якщо не зупинити РФ"

Михайло Подоляк назвав основи війни Росії проти України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія негайно повинна залишити територію України, інакше 21 століття стане епохою кривавих конфліктів.

Про це він написав у Тwiter.

"Нагадаю основи:

1. РФ одноосібно почала війну і вторглася до України.

2. РФ обстрілює ракетами міста.

3. РФ нищить енергетику, щоб заморозити мільйони. Інші тирани спостерігають", - пише він.

На його думку, єдиний спосіб закінчити війну – змусити Росію залишити Україну. Інакше 21 століття стане епохою кривавих конфліктів.

Раніше Подоляк заявив, що єдиний формат закінчення війни – Росія має програти, а Україна – виграти, тобто повністю повернути свої території.

На яких умовах Росія і Путін мають програти – Михайло Подоляк

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