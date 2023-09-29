Подоляк анонсував "позитивну агресію" на території Росії: "Будуть завдавати шкоду військовим і критичним об'єктам"

На території країни-агресорки Росії помічена “позитивна агресія”. І вона буде продовжуватися, оскільки в РФ збільшилася кількість тих, хто дивиться на ситуацію з “альтернативної” сторони.

Про це в рамках єдиного телемарафона повідомив радник голови Офіса президента Михайло Подоляк.

"Перше, безумовно, ми сьогодні і рік тому – дві різні країни з точки зору розуміння пріоритетів, тактик, стратегій і так далі. Друге - Україна завдає удари виключно по території окупованій і юридично українській території включно з півостровом Крим. Ми там всю військову інфраструктуру Росії знищимо, це круто і це правильно. Третя складова, безумовно, в Росії суттєво збільшилася кількість альтернативно дивлячихся на те, як має розвиватися Росія, громадян Російської Федерації, які готові до певної позитивної агресії. Тобто до використання тих чи інших інструментів, які будуть завдавати шкоду військовим і критичним об'єктам на території Росії”, - наголосив Михайло Подоляк.

Він також додав, що громадяни Росії будуть так чи інакше нищити інфраструктуру військову чи критичну для того, щоб це виглядало паритетно.

“Тобто вони будуть занурювати Російську Федерацію у стан війни. Але це роблять громадяни Російської Федерації. Четверте, ми, безумовно, на це дивимося з симпатією. Безумовно, якщо будуть потрібні якісь консультації, то альтернативним російським громадянам будемо ці консультації надавати. Але ще раз підкреслюю, Україна воює виключно на своєї території. І підсумую: кількість інцидентів на російських об'єктах, в тому числі критичної інфраструктури, буде суттєво збільшуватися. Сьогодні не осінь 2022-го року”, - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 вересня, поблизу селища Лугового Брянської області РФ лунали звуки вибухів та стрілянини.

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