Подоляк дав вичерпну відповідь, для чого потрібен новий мобілізаційний законопроєкт

Мобілізація в Україні продовжується. Водночас потреба у новому мобілізаційному законопроєкті виникла через неадаптованість минулого документа до тривалої війни.

Про це виданню “Telegraf” розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, минулий законопроєкт не враховував тривалу війну, яку проти нашої держави розв’язала РФ. Держава має шукати способи, як стимулювати населення до захисту країни.

"Мобілізація і сьогодні йде в Україні. Вона продовжується. Сьогодні є відповідний закон, але він не враховує довготривалість цієї війни. І тому новий закон має врахувати питання ротації, демобілізації (тому що довгі терміни бойових дій), питання доукомплектації, тренування, інакшого підходу до виокремлення соціальних груп, які мають бути мобілізовані, які не будуть мобілізовані, що таке бронювання і так далі", — сказав Михайло Подоляк.

Він також підкреслив, що новий документ повинен ширше дивитися на проблеми, які виникають під час довгострокової війни. Водночас висловлюючись про мобілізацію, він заявив, що жодна країна не буде ставитись з великою симпатією до призову в стані війни.

"Це ж очевидно. Це тяжкий процес. Люди у 21 сторіччі взагалі хочуть жити інакше. Вони хочуть вкладати у свої карʼєри, у свої сімʼї, у подорожі по світу, у будь-що", — підкреслив радник.

Крім того, наша держава буде шукати шляхи стимуляції суспільства щодо військової мобілізації.

"Попри все це, мобілізація продовжується. Мобілізація буде проходити. Держава буде шукати стимули: і фінансові, і матеріальні стимули. І морально, скажімо так, працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту країни не існує", — резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні в профтехах запровадять нову навчальну програму. Студентів будуть навчати на “Операторів цивільних дронів”.

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