Подоляк нагадав про Іловайськ: сьогодні просити про вихід з Лимана доведеться Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував бойові дії в районі Лимана на Донеччині, пригадавши розстріл під Іловайськом.

Росії доведеться просити Україну про організацію "зеленого коридору" для виходу російських військ з Лимана.

Про це радник керівника ОП написав у своєму Twitter.

"8 років тому російські воєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія порушила слово – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів", - заявив він.

8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется Рф. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 30, 2022

Під час боїв за Іловайськ та виходу із оточення у серпні 2014 року загинуло 368 українських військових, ще 430 було поранено.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що операція з оточення російських військ у Лимані на Донбасі триває і вже перебуває на етапі завершення.