Подоляк назвав чотири основні пунки, як перемогти "Імперію зла"

Радник Єрмака перелічив, що потрібно Україні для швидкої перемоги над ворогом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири основні пунки, щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України.

Про це він написав у Тwitter.

Щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України необхідні:

Реактивні системи залпового вогню MLRS для руйнування тилової логістики; Танки та БТРи для звільнення території; ППО/ПРО для захисту критичної інфраструктури; Безпілотники для наведення та точкових уражень.

"Час завдати фінального удару по Імперії зла", - підсумував Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).

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