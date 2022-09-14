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Подоляк назвав чотири основні пунки, як перемогти "Імперію зла"

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Подоляк назвав чотири основні пунки, як перемогти "Імперію зла"

Фото: Getty Images

Радник Єрмака перелічив, що потрібно Україні для швидкої перемоги над ворогом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири основні пунки, щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України.

Про це він написав у Тwitter.

Щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України необхідні:

  1. Реактивні системи залпового вогню MLRS для руйнування тилової логістики; 
  2. Танки та БТРи для звільнення території; 
  3. ППО/ПРО для захисту критичної інфраструктури;
  4. Безпілотники для наведення та точкових уражень.

"Час завдати фінального удару по Імперії зла", - підсумував Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк показав, як українці зустрічають ЗСУ на звільнених територіях (відео).

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