Подоляк назвав кількість мобілізованих росіян на окупованих територіях

Всіх мобілізованих окупантів знищувати не потрібно.
В Україні на тимчасово окупованих територіях перебувають 350-380 тисяч російських військових. Проте ЗСУ не потрібно знищувати всіх військових РФ.
Про це в інтерв’ю “24 каналу” розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.
“Сьогодні мобілізованих, які перебувають на окупованих територіях, десь 350 – 380 тисяч. Але це не означає, що треба знищити ці 380 тисяч. Розумієте? Тут немає такої прямої залежності знищити 380 тисяч і далі все. Так само, наприклад, є 3 тисячі танків, а знищили 200 – і цього може бути достатньо. Не треба знищити всі 3 тисячі танків”, наголосив Михайло Подоляк.
Він також додав, що коли мова йде про суттєво тактичну поразку – це означає, що на якомусь напрямку буде прорив, який обвалить лінію фронту певною протяжністю.
“Після цього почнуться інші процеси. Ті ж мобілізовані почнуть дезертувати, тікати на свою територію”, - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, що у ЗСУ прокоментували залякування Путіна про патрулювання МіГів у Чорному морі.
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