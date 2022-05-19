Подоляк назвав причину, через яку не відбуваються двосторонні переговори президентів України та РФ

Подоляк назвав причину, через яку не відбуваються двосторонні переговори президентів України та РФ

Радник голови ОПУ вважає, що недостатня обізнаність Путіна із ситуацією на фронтах заважає проведенню переговорів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що конструктивні переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та очільником української держави Володимиром Зеленським будуть можливими, коли господар Кремля отримає повну інформацію щодо війни в Україні.

Таку думку він висловив під час національного телемарафону.

За словами Подоляка, Путін не отримує достатньо інформації про ситуацію в Україні, яка виглядає інакше, ніж він думає.

“Можливо, якби ця людина ( Путін - ТСН) була так само глибоко в темі, як президент України, то у нас були б уже переговори двосторонні. Можливо, коли він почне отримувати більший обсяг інформації та адекватної аналітики, то тоді, можливо, будуть конструктивні переговори вже між президентами”, - заявив радник голови ОПУ.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна можлива, проте є два фактори, які впливають на її терміни та обсяги.

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