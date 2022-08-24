Подоляк назвав "привітання" Лукашенка клоунадою і пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України.

Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

Про це Михайло Подоляк сказав виданню "Зеркало".

Радник очільника Офісу президента вказав на активну допомогу Лукашенка російським військовим у війні проти України через надання їм аеродромів, запчастин до техніки та снарядів.

"Вважаю, що пан Лукашенко всерйоз вважає, що світ не фіксує прямої співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України. І тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Вчора активно розповідав, що за три-чотири дні все закінчиться і неслухняних українців виріжуть, а сьогодні, у найкращих традиціях циніків, бажає Україні "мирного неба", відправляючи з власних аеродромів тони смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста", — заявив Подоляк.

Подоляк наголосив, що "все , що робить Лукашенко абсолютно точно і конкретно просякнуте кров'ю українців".

"Розумію, що декому здається, що можна довічно безбожно брехати чи вдавати, що все це божа роса в очі. Але юридично все, що робить пан Лукашенко абсолютно точно і конкретно просякнуте кров'ю українців. Тому просто необхідно дочекатися правильного фіналу війни, краху російської кривавої імперії, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків "мирного неба над Україною" із представниками нинішньої білоруської адміністрації", – додав радник голови ОПУ.

Нагадаємо, Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну, побажав українцям "мирного неба".

Раніше Лукашенко запевнив, що не нападатиме на Україну та не обстрілюватиме мирні міста.

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