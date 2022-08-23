Подоляк назвав, скільки та якої зброї потребує Україна для масштабного переламу у війні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ще 50 реактивних систем залпового вогню суттєво змінили б картину на полі бою.

За словами Подоляка, йдеться не лише про HIMARS, а загалом про реактивні системи залпового вогню, що забезпечують понад 80 кілометрів дальності.

Про це 24 каналу розказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк

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На його думку, така кількість РСЗВ дозволить повністю зруйнувати логістичну та штабну інфраструктуру окупантів по периметру зони бойових дій.

"Я показую, що суми не такі великі, що ця війна має конкретну математику. Наприклад, якщо ми кажемо, що HIMARS коштує 4 – 4,5 мільйони доларів, а одна ракета до нього – 150 тисяч, то, безумовно, ми можемо додати ще 500 мільйонів чи навіть мільярд на ракети в тій кількості, що нам потрібна", – сказав Подоляк.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що США готують масштабний пакет військової допомоги у розмірі на 3 млрд доларів на День Незележності України. Відповідно до інформації ЗМІ, гроші підуть на фінансування контрактів на постачання дронів, озброєнь та іншого обладнання. Зазначається, що озброєння з цього паркету військової допомоги не одразу потрапить на фронт.

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