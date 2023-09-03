Подоляк оцінив ризики для України після виборів США

Україна продовжить отримувати допомогу від союзників після виборів у США.

У США після виборів не розглядатимуть варіанту капітуляції України та надалі продовжать надавати нам необхідну допомогу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Мережі.

За його словами, заяви про те, що вибори у США змінять формат війни не відповідають дійсності.

"Тому що для того, щоб дійсно припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: "Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що такі базові цінності, як свобода і демократія, варті того, щоб їх захищати; ми хочемо, щоб у світі панував хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія...", - пояснив радник Офісу президента України.

Він наголошує, що у разі будь-якого результату жодна із країн-союзників не прийме капітуляцію демократії, а Україна буде продовжувати отримувати всебічну підтримку до справедливого фіналу в цій війні.

"Тому не витрачайте свої емоції на оцінку фейків, проросійської пропаганди та відвертої дурості", - додав Подоляк.

Вибори у США

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він посадить за ґрати своїх політичних опонентів, якщо прийде до влади знову.

Один із претендент на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, заявив, що в разі обрання президентом США визнає російську окупацію частини України та закриє нашій державі шлях до НАТО.

Американці вважають, що Джо Байден занадто старий, щоб бути ефективним президентом на другий термін. Натомість Дональд Трамп, який лише на кілька років молодший за нього, викликає значно менше занепокоєння.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.