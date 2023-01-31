Подоляк описав песимістичне майбутнє ЄС, якщо деякі лідери Заходу і надалі будуть відмовлятися постачати зброю Україні

Подоляк нагадав політикам "миру", що війна уже йде в центрі Європи.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив деяким західним лідерам та політикам, якими наслідками для Європи може обернутися їхнє небажання постачати Україні зброю. Він попередив, що Росія не зупиниться на Україні і піде дальше континентом.

Таку відповідь він залишив на сторінці у Twitter.

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"Представники певних країн ЄС вважають, що Україні не треба давати зброю, бо війна пошириться на Європу. Але: 1. Війна уже в центрі Європи, а Рф демонструє максимально антилюдський тип вбивств населення. 2. Не буде зброї в Україні – війна пошириться і на ЄС. Бо Рф не зупинить експансії", - йдеться у його дописі.

Росія готується до реваншу

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 31 січня йдеться, що Росія створює умови для початку наступальних зусиль. Найімовірніше, йдеться про Луганську область. Також експерти, аналізуючи заяву голови Ради резервістів ЗСУ Івана Тимочко, припускають, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі і будуть змушені розпочати наступ

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся. Він тільки посилюється щоденно. За словами Зеленського, запит до партнерів щодо посилення підтримки саме пов’язаний із діями РФ. Та дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

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