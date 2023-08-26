Подоляк озвучив три брехливі тези РФ про війну в Україні, які вона активно просуває

РФ продовжує просувати "фейки" про війну в Україні.
Радник Офісу президента Михайло Подоляк озвучив три брехливі тези РФ, які вона активно просуває.
Про це Подоляк написав у Мережі.
- Конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився.
- Треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю).
- Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".
"Безумовно, усі ці тези "мертві" та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту", - зазначив Подоляк.
За його словами, усі ці тези свідчать лише про наростання паніки всередині російських еліт, нерозуміння, що робити, і катастрофічний страх програти війну.
Раніше Подоляк зазначив, що ЗСУ мають успіхи на півдні і прагнуть взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор в Крим".
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