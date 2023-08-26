Подоляк озвучив три брехливі тези РФ про війну в Україні, які вона активно просуває

РФ продовжує просувати "фейки" про війну в Україні.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк озвучив три брехливі тези РФ, які вона активно просуває.

Про це Подоляк написав у Мережі.

Конфлікт зайшов у глухий кут. Наступ провалився. Треба негайно переходити до псевдо/дипломатії та заморозити конфлікт (припинивши постачати Україні зброю). Росія має ще багато ресурсів і багато охочих "воювати".

"Безумовно, усі ці тези "мертві" та не мають стосунку до реальності: запас міцності Росії значно менший, а український наступ просувається до взяття під вогневий контроль усього південного фронту", - зазначив Подоляк.

За його словами, усі ці тези свідчать лише про наростання паніки всередині російських еліт, нерозуміння, що робити, і катастрофічний страх програти війну.

Раніше Подоляк зазначив, що ЗСУ мають успіхи на півдні і прагнуть взяти під вогневий контроль "сухопутний коридор в Крим".

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