Подоляк озвучив важливу умову для переговорів з Росією

Михайло Подоляк розповів, що має бути основною умовою для початку переговорів з Кремлем.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що без повернення окупованого Криму до складу України не можна казати, що війна закінчилася. Вона буде поступово ескалюватись і Україна буде постійно мати проблеми з країною, яка буде "сірою" зоною.

Про це він сказав у інтерв'ю "24 Каналу".

"Україна буде просто знищена. Крим не український – України немає. Крим український – Росії немає. Все ж очевидно. Я маю на увазі, Росію принаймні в такому політичному вигляді як сьогодні. Це настільки очевидно, що достатньо дивно, що періодично виникають сьогодні теми, що може бути рішення якесь інше. Так, може рішення бути інше. Добровільно вони всі звідти пішли. Про це президент, до речі, сказав. Абсолютно чітко сказав: "Дивіться хочете переговори? Так, будь ласка, вийшли з Криму й будуть переговори. Можете переговори вести про те, скільки вам треба годин дати для того, аби вийшли з Криму без військової кампанії. Ви готові на це?", - зазначив він.

Проте Подоляк наголосив, що Росія не готова до цього. Окупанти у будь-якому випадку будуть очікувати відповідних військових дій у Криму.

"Для того, аби звідти так само від'ємно, швидко відступити", - резюмував він.

Нагадаємо, Михайло Подоляк попередив про "небезпечну гру" Росії проти України.

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