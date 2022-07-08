Подоляк потролив заяву Путіна, який "ще не починав воювати в Україні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав втрати російської армії в Україні та прокоментував заяви Путіна про те, що "Росія ще не починала війну проти України".

Про це він написав у Twitter.

"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98-117 тисяч осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на брухт 1605 танків, 405 літаків/гелікоптерів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?", - написав Подоляк.

Варто зазначити, що 7 липня Путін вкотре проголосив вигадки власної пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Очільник Кремля також вдався до погроз, сказавши, що Росія ще не "починала воювати", а "Захід хоче воювати з нами до останнього українця".

Водночас цього ж дня в Міноборони Росії оголосили, що беруть оперативну "паузу" у війні проти України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: