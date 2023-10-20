Переговори з РФ можуть загрожувати жахливими наслідками: прогноз Подоляка

За його словами, Росія не розуміє принципів переговорів, а більше зацікавлена в капітуляції.

Переговори з Росією неможливі, оскільки у неї не існує понять "вибори", "демократія" та "переговори".

Про це в ефірі TSN.ua повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, Росія пропонує не переговори, бо вона не знає такого слова. Кремлівський диктатор Путін пропонує капітуляцію.

"Путін пропонує вам не переговори, Росія не знає такого слова. Вона не знає слова "вибори", не знає слова "демократія" і не знає слова "переговори". Вони вам пропонують капітуляцію. Що пропонує Путін? Він чітко говорить: зупиніться, зупиняємо вогонь, прямо зараз от я набираю в трубку... але я залишуся на окупованій території. Все, крапка…” - наголосив Подоляк.

Також радник голови ОП підкреслив, що агресор збільшив фінансування терористичних угруповань, як-от ХАМАС.

“І після цього він буде далі продовжувати нас вбивати, тому що ми програли війну, а він, навпаки, він стане ще масштабнішим диктатором країни під назвою Російська Федерація, де вже не будуть міняти бюджетування мілітарного типу. Вони третину бюджету вже напряму витрачають на війну. Вони, навпаки, збільшуватимуть фінансування терористичних організацій, таких як ХАМАС... Теракти будуть у нас, у місті Києві. Тільки дамо трошки слабину - і три місяці буде тиші, а після цього у нас тут будуть підриви", - зазначив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк назвав кількість мобілізованих росіян на окупованих територіях.

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