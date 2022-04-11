Подоляк повідомив, які складники потрібні для "непоганого діалогу" Зеленського із Путіним

Росія завжди була інтегрована у візантійську концепцію, каже Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що для "непоганого діалогу" українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним потрібні два складники.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в одному з інтерв'ю, пише "Сьогодні".

Також читайте Ердоган назвав можливе місце зустрічі Зеленського та Путіна

"Дуже добре, якщо буде зустріч президентів, але бажано, щоб вона відбулася після того, як ми вже покажемо всю картинку недієздатності російської армії. Також всі документи повинні бути підготовлені, правильно підготовлені в рамках переговорного процесу. Коли будуть дві ці складові, а також президент, який абсолютно точно розуміє опонента, розуміє, де і як він повинен вести діалог, то ми отримаємо непоганий діалог для України. Це моя точка зору", - висловився радник керівника ОП.

Подоляк наголосив, що Україна відкрита до діалогу і нині є однією з найбільш конкурентно сильних і стабільних країн для Східної Європи.

"Ми прозора країна, ми відкриті, у нас завжди були відкриті кордони. Чому ми досі не в альянсах, не в європейських союзах. Всі боялися РФ відкрито. Вони нам це і говорили: "Ми боїмося". Тому ми були ніби з ними, але біля них. Насправді ми завжди були вже інтегровані в концепцію свободи, в концепцію ліберального світу, в якому живе Європа сьогодні на відміну від Росії. А Росія завжди була інтегрована у свою улюблену візантійську концепцію. Звичайно, важко буде Європейському президенту говорити з візантійським президентом", - додав він.

Читайте також: