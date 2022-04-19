Подоляк повідомив єдиний спосіб швидкого закінчення війни

Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу у світі.
Радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що єдиним способом швидко закінчити війну є озброєння України та введення ембарго на нафту та газ із РФ.
Про це Михайло Подоляк заявив у Twitter.
"Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити РФ через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше", - написав він.
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