Подоляк пояснив, чому РФ не готова до миру і закликав дати Україні більше зброї

Російська Федерація на чолі з її керівництвом не готова до миру. Дії окупантів свідчать лише про ескалацію.

Про це пише радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Подоляк вказав, що РФ регулярно здійснює обстріли України, нарощує озброєння, перекидає війська на різні напрямки та примусово мобілізовує росіян. Це, за його словами, свідчить про те, що Кремль не готовий до миру.

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Радник голови ОПУ наголосив, що Україні потрібно більше зброї для перемоги агресії РФ.

"Систематичні обстріли прифронтових міст, концентрація техніки та снарядів, перекидання військ на різні напрямки, додаткова примусова мобілізація в Рф точно не вказують на готовність росії до миру. Це прямі ознаки суттєвої ескалації… Тому зброя, зброя і ще раз зброя для України", - йдеться в повідомленні Подоляка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся. І він посилюється щоденно. За словами Зеленського, запит до партнерів щодо посилення підтримки саме пов’язаний із діями РФ. Та дуже важливо, щоб підтримка іноземних партнерів не затримувалась.

Раніше Зеленський раніше сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися і говорити з Путіним: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін – ред.) – ніхто". Президент пояснив, що у Кремлі відверто брешуть про нібито відкритість до діалогу, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

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