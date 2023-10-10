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Подоляк пояснив, чому і Росія, і ХАМАС намагаються сісти за стіл перемовин

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Подоляк пояснив, чому і Росія, і ХАМАС намагаються сісти за стіл перемовин

Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Таким чином окупанти та бойовики намагаються зняти з себе відповідальність за злочини.

Країна-терористка Росія та бойовики ХАМАСу намаганнями сісти за стіл перемовин зі сторонами, проти яких розв’язали війну, намагаються уникнути таким чином покарання.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

“Цікава особливість відверто проявляється останнім часом… Масові вбивці/беззаконники - Росія на державному рівні, ХАМАС – на організаційно-терористичному - влаштовують шалену, але системну й продуману різанину на чужій території. Різниця лише в тривалості різанини. І після першого шоку, коли країна-жертва готує ефективний контрудар, з’являється несподівана “пропозиція” від численних потенційних “посередників”: не можна допустити розширення конфлікту; треба негайно зупинити вогонь і буквально терміново сісти за стіл переговорів. Тобто головне – не допустити покарання винного”, - розповів Михайло Подоляк.

За його словами, агресори таким чином намагаються не бути розгромленими, уникнути покарання авторів різанини, не дати можливості ініціатору програти та заморозити конфлікт.

“А потім із подивом усвідомити, що міжнародне право не працює, а стримувальні конвенції все частіше мають вигляд фікції. Може, час зіставити причини та наслідки, а особливо наслідки такої поведінки?” - сказав радник глави ОП.

Нагадаємо, що в ГУР пояснили, яку зброю Росія намагається передати ХАМАСу, щоб "підставити" Україну.

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Дата публікації
Перегляди
1148
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