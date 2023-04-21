Подоляк пояснив, чому росіяни визнали удар по Бєлгороду

Влада Бєлгорода визнала, що цілеспрямовано скинула авіабомбу на місто, щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Радника керівника Офісу президента Михайла Подоляк в ефірі телемарафону пояснив такі дії росіян.

За його словами, росіяни зрозуміли ризики і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", - зазначив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля та диктатора Володимира Путіна виглядають кумедно.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували, як пізно ввечері 20 квітня бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

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