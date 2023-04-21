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Подоляк пояснив, чому росіяни визнали удар по Бєлгороду

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Подоляк пояснив, чому росіяни визнали удар по Бєлгороду

Фото: Getty Images

Бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

Влада Бєлгорода визнала, що цілеспрямовано скинула авіабомбу на місто,  щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Радника керівника Офісу президента Михайла Подоляк в ефірі телемарафону пояснив такі дії росіян.

За його словами, росіяни зрозуміли ризики і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", - зазначив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля та диктатора Володимира Путіна виглядають кумедно.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували, як пізно ввечері 20 квітня бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
1136
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