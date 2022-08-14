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Подоляк пояснив, навіщо потрібні візові обмеження для росіян

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Подоляк пояснив, навіщо потрібні візові обмеження для росіян

Фото: Getty Images

Росіян, які підтримують війну в Україні і звірства окупантів, не хвилюють ані вбивства, ані ядерна небезпека. Утім, повернути їх до реальності вдалося ризику втратити візи.

Саме втрата віз і може стати першим кроком до російського бунту.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до бунту росіян", - написав він.

Нагадаємо, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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