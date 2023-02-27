Подоляк пояснив, з ким у РФ говоритиме Україна після програшу Путіна у війні

Михайло Подоляк розповів, хто та людина чи політична сила в Росії, з якою буде говорити Україна чи світ вустами України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що після програшу Росії у війні саме Україна говоритиме з представниками РФ про долю їхньої країни. На його думку, після програшу Росії Кремль відправить до України будь-яку технічну делегацію.

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Україна абсолютна суб’єктна і скоріше світ делегує повноваження Україні розмовляти. Сьогодні без України не вирішується багато питань, тому що і президент Зеленський, і Україна в цілому формують сьогодні глобальний порядок денний. На всіх майданчиках тема України постійно присутня. Немає сенсу навіть думати про те, що буде відбуватися в Росії. Тому що, коли вони програють, маємо дати їм якийсь час, щоб вони внутрішньо зафіксувалися про своє подальше існування. Тому вони відправлять будь-яку технічну делегацію. Немає сенсу говорити про прізвища. Вони приїдуть зафіксувати поразку, повернення до кордонів 1991 року РФ, зону демілітаризації", - зазначив Подоляк.

На думку радника керівника ОП, це будуть залишкові вповноважені люди нинішньої політичної еліти. Після цього вони юридично зникнуть взагалі. Ці люди зафіксують технічні параметри фіналу війни, технічно зафіксують поразку Росії, вимоги України з точки зору демілітаризації зони та Росії взагалі.

"Росія постійно говорить, що в України не має бути наступальної зброї. Ми так само говоритимемо цій країні, що не хочемо бачити у них ракет, які можуть залітати в наші міста. Ми обов’язково будемо проговорювати питання репарацій, тому що є конкретні прямі збитки — зруйнована інфраструктура, а також непрямі, включно з втратами конкретних людей. Це все треба буде робити і проговорювати на технічних рівнях. Росія буде це фіксувати. Це фіксуватиме і світ разом з Україною", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк після заяви Путіна про загрозу розпаду Росії, сказав, що певна низка етнічних територій дійсно піде у вільне плавання без РФ. А Російська Федерація буде маленькою відсталою країною.

Радник керівника ОП також акцентував, що Росія дуже ефектно контролювала багато країн через страхи, безпосередні політичні вбивства, потужну корупційну складову, культурні та інформаційні прояви. Але сьогодні це все зникає.

Михайло Подоляк також вважає, що ми станемо свідками розпаду Росії, незалежно від того, хто прийде на зміну Путіну.

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