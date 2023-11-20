Подоляк припустив, чи можливо "заморозити" війну з Росією та до яких наслідків це призведе

“Заморожування” війни зіграє на руку Росії та дозволить наростити більше сил дня нового масштабного наступу.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що “замороження” війни, яку РФ розв’язала проти України, зіграє на руку Кремля.

Про це Подоляк розповів виданню The Guardian.

За його словами, нинішній етап війни “вимагає найсильнішої та найважчої концентрації”. Це потрібно для продовження ведення оборонних та контрнаступальних дій ЗСУ.

На думку Подоляка, “заморожування” війни зіграє на руку Росії та дозволить наростити більше сил дня нового масштабного наступу на Україну.

"Давайте прояснимо: можливості для реальних переговорів немає. Це буде лише оперативна пауза. Росія скористається цим, щоб суттєво покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну з ще більш трагічними наслідками для України", - пояснює він.

Нагадаємо, що прикордонники ліквідували опорний пункт окупантів на Купʼянському напрямку.

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