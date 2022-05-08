Подоляк про деблокаду Маріуполя: "Військове керівництво України робить надзусилля, щоб ця можливість з'явилася"

Подоляк про деблокаду Маріуполя: "Військове керівництво України робить надзусилля, щоб ця можливість з'явилася"

В Офісі президента запевнили, що військове керівництво України робить величезні надзусилля, аби деблокувати Маріуполь і врятувати цивільних та військових.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що кожна розмова президента з лідерами світу починається зі слова "Азовсталь" та порятунку звідти українських військових.

Про це повідомив радник ОП Михайло Подоляк у соціальних мережах.

"Життя кожного захисника є священним для Української держави. APUkraine і я особисто перебуваємо в постійній комунікації із захисниками "Азовсталі": хлопцями з "Азова", поліції, прикордонної служби, морської піхоти. За ці місяці вони стали живим символом України", - написав Подоляк.

Кожна розмова Президента з лідерами світу починається зі слова «Азовсталь». Ми прораховуємо всі формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів не знає – пропонуємо нові. Нам вдалося витягти із заводу жінок і дітей, але ми не зупинимося, поки не витягнемо всіх. (2/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 8, 2022

Він додав, що питання деблокади Маріуполя – виключна компетенція Збройних Сил, і коли б була хоч одна можливість – ЗСУ б її використали.

"Військове керівництво робить надзусилля, щоб ця можливість з'явилася. Але питання військових планів точно не є предметом суспільного обговорення", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, 8 травня із блокадного Маріуполя та заводу "Азовсталь" евакуювали ще 173 людини. Як повідомли у міській раді, 10 автобусів з людьми прибули вже на підконтрольну Україні територію.

Варто зазначити, захисники Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиний спосіб, який буде гарантувати життя – стояти і боротися.

Читайте також: