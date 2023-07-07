Подоляк про перемовини з Росією щодо обміну полоненими: "РФ відмовляється надати допуск до огляду місць"

Російська сторона не надає інформації, скільки українських військових перебувають у полоні.

Перемовини щодо обміну полоненими з російською стороною тривають напружено та щодня.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

“В Україні створено спеціальний координаційний штаб з питань обміну полоненими, яким управляє дуже об'ємний колектив людей. Він виконує різні функції, тому що Росія негуманно підходить до того, що таке військовополонений у рамках такої великої війни. Відповідно РФ відмовляється надати допуск до огляду місць, де знаходяться українські військовополонені, не підтверджує кількість людей, які перебувають у полоні”, - розповів Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку військові ЗСУ почали брати багато полонених.

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