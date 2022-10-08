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Подоляк про пожежу на Кримському мосту: "Усе незаконне має бути зруйновано"

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Подоляк про пожежу на Кримському мосту: "Усе незаконне має бути зруйновано"

Фото: Associated Press

Зранку на Кримському мосту стався вибух і спалахнула масштабна пожежа.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк коментуючи пожежу на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".   

Про це він написав у Twitter.

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане", - йдеться у дописі.

Відомо, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда. Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Натомість судноплавство в Керченській протоці не перекривалося.

Нагадаємо, на Кримському мосту сталася масштабна пожежа (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
66
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