Подоляк про призов і мобілізацію в РФ: "Хапаються за будь-які "чарівні пігулки"

В ОП заявили, що Росія хоче відтермінувати поразку у війні, і що в неї один фінал – трибунал.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував продовження мобілізації в Росії та збільшення строку служби в армії.

Свій коментар радник голови ОП опублікував у Мережі.

"Збільшення строкової служби до двох років, безперервна мобілізація, "новий триденний наступ" – кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які "чарівні пігулки", що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку", – йдеться в заяві Подоляка.

"Та вони навіть не "Жуков". Лише косплеєри, у яких один фінал: трибунал", – наголосив він.

Нагадаємо, військовий комісар підмосковних міст Михайло Фотін визнав, що часткова мобілізація в РФ не завершена, а призупинена. Він також сказав, що 2023 року строки військової служби будуть збільшені до 1,5 року, а потім – до 2.

Зауважимо, за даними The New York Times, президент РФ Володимир Путін готовий змиритися із загибеллю або пораненнями до 300 тис. російських військових заради перемоги у війні проти України.

Читайте також: