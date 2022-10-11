Подоляк про ракетні обстріли: "Істинний гуманізм – це виключно про негайне надання Україні систем ППО/ПРО"

Радник керівника Офісу президента вкотре наголосив, що Україні потрібні протиповітряні системи захисту у боротьбі проти Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вчергове закликав партнерів надати Україні сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту від російських крилатих ракет.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Істинний гуманізм – це не про заклики та слова, коли триває війна. Істинний гуманізм – це виключно про негайне надання Україні систем ППО/ПРО, щоб ми захистили своїх дітей від російських крилатих ракет", - йдеться у дописі.

Масований ракетний обстріл України

Росія другий день поспіль здійснює масований ракетний обстріл території України. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на сьогодні відомо про збиття 18 російських ракет від 7:00 ранку до 12:20 дня.

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також повідомив, що Росія готувалася до атак ракетами в осінньо-зимовий період, але випустила їх по Україні вчора через вибухи на Кримському мосту.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що стратегію бомбардувань по Україні обрав новий командувач російської армії, генерал Сергій Суровікін. Саме тому найближчим часом загроза ракетних ударів зберігатиметься.

За словами Жданова, "єдиною стратегією ведення військової кампанії" Суровікіна будуть саме ракетні удари, але "без авіації".

Військовий експерт також зауважив, що Україна повинна повернутися до питання про закриття неба над нашою державою, адже Росія за останні два дні значно посилила ракетні обстріли, а ефективність ППО України становить 50%.

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