Подоляк про ранкові ракетні обстріли: "Росія має пройти через трибунал"

Агресорка Російська Федерація повинна відповісти на трибуналі за всі безчинства, які вона скоїла у війні проти України.

Про це у своєму Тwitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія знову показала світу свою терористичну сутність, атакуючи житлові будинки та дитячі майданчики. Сьогодні Українці знову показали, що нас не зламати бомбами та ракетами. Україна має перемогти у цій війні. Росія має пройти через трибунал. Іншого варіанту не існує", - наголосив Подоляк.

Заклики до світу

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що всі цивілізовані країни світу повинні визнати Російську Федерацією країною-терористкою. Останньою краплею має стати удар по центру столиці, вважає Данілов.

Міністр оборони України Олексій Резніков також закликає держави, аби РФ визнали терористичною країною. Настав час юридично зробити це.

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