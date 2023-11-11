Подоляк - про річницю звільнення Херсона: "Є чітким і потужним посланням для всіх"

Подоляк наголосив, що Росія захоплює українські території лише для того, щоб їх знищувати.

Рік тому, 11 листопада 2022 року, українська армія деокупувала Херсон. В Офісі президента називають це "чітким і потужним посланням для всіх".

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"По-перше, Росія вміє програвати і любить це робити. Програти грандіозно і ганебно. По-друге, Росія вміє і любить негативно відступати, "наступати". По-третє, на захоплених територіях Росія завжди заявляє, що "вона туди приходить назавжди", і тут же це "назавжди" перетворюється на ніколи, на втечу. По-четверте, Росія захоплює українські території лише для того, щоб їх знищувати, влаштовувати масові тортури та вбивства мирного населення. Тому залишати будь-що Росії – це прирікати людей на страждання...", - зазначив політик.

Подоляк наголосив, що не потрібно боятися Росії, а робити все, щоб вона зазнала поразки.

"Треба цю агресивну країну з минулого тиснути, повертати до розумного стану через болючі поразки і рясні репарації. Поразка Росії – це внесок демократій у майбутнє людства, у майбутнє наших дітей", - зауважив він.

Нагадаємо, 11 листопада 2023 року - річниця звільнення Херсона від окупантів. Володимир Зеленський нагадав, як це було, і показав фото.

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