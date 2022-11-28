Подоляк - про СІЗО Ялти: "Чудове місце для утримання воєнних злочинців РФ перед спецтрибуналом"

Слідчий ізолятор міста Ялта – чудове місце для утримання російських воєнних злочинців перед спеціальним трибуналом.

Таку думку висловив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter 28 листопада.

"Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд у місці, де була заснована сучасна ООН", - наголосив він.

Раніше Подоляк заявив, що за пів року він буде вже в деокупованій Ялті. Радник голови Офісу президента сказав, що через шість місяців він спеціально поїде на набережну Ялти, щоб включитися в ефір українського телебачення. "Є у мене там одне улюблене місце. Я хочу звідти ввімкнутися, гарантую. І ми поговоримо з вами, яким буде вільний Крим. Тоді звідти вже поїдуть усі росіяни", — сказав він.

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