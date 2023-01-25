Подоляк про важливість оборони Бахмута: "Росіяни там у вкрай невигідному становищі втрачають всі свої ресурси"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив важливість Бахмута й Соледара для оборони України.
Подоляк зауважив, що сьогодні окупанти перебувають у вкрай невигідному становищі поблизу Бахмута і Соледара. Там росіяни втрачають "усю свою боєздатність та ресурсність".
Про це радник керівника ОП розповів в інтерв'ю 24 каналові.
Зокрема, Подоляк прокоментував статтю видання CNN, у якій йдеться про те, що партнери радять припинити битися за Бахмут і зосередити увагу на наступі на півдні.
"Трохи дивно, коли журналісти щось радять. Є Генеральний штаб, є Ставка верховного головнокомандувача, де розглядаються всі сценарії, ризики та можливості. Це масштабна та інтенсивна війна, тут немає фіксації на якомусь конкретному населеному пункті", - наголосив Подоляк.
Він зауважив, що Україна виходить з необхідності вирішення тих чи інших завдань.
"Якщо ми говоримо за Донецький напрямок – Бахмут, Соледар, Авдіївку – сьогодні там триває суттєве знищення можливостей російської армії. Росія перебуває там у вкрай невигідному становищі – вона втрачає всю свою боєздатність і ресурсність", - зауважив радник керівника ОП.
Нагадаємо, американські та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку.
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