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Подоляк прокоментував ракетний удар РФ по Україні: "Обстріл українських міст під час G20 – приниження Росією всіх лідерів"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Подоляк прокоментував ракетний удар РФ по Україні: "Обстріл українських міст під час G20 – приниження Росією всіх лідерів"

Фото з соцмереж

Росія принижує всіх лідерів G20 тим, що під час саміту обстрілює українські міста.

Масовий обстріл українських міст під час саміту G20 - це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Масований обстріл українських міст під час G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею “діалогу” з агресором. Запам’ятайте: Рф не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку”, - наголосив Михайло Подоляк.

Що відомо про масовий обстріл України 15 листопада

Росіяни вдень 15 листопада запустили ракети по Україні. З 12 години дня і до цього моменту лунає повітряна тривога. Вибухи було чутно щонайменше у 18 містах нашої держави, зокрема - в Києві, Львові та Одесі.

Внаслідок чого в низці областей України запровадили аварійні відключення світла. На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Росія випустила сьогодні близько 100 ракет.

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Дата публікації
Перегляди
3537
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