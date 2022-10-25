Подоляк прокоментував роль США у війні, яку розв'язала РФ: "Вони завжди поруч із переможцями"

Для США принципово, щоб Україна перемогла у війні, тому що це є фундаментальна цінність Сполучених Штатів.

США зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла у війні, яку розв’язала Росія. Це входить до фундаментальних цінностей країни.

Про це в інтерв’ю ТСН в рамках єдиного марафону повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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За його словами, для Сполучених Штатів принципово, щоб Україна перемогла у війні, тому що це є фундаментальною цінністю США.

“Вони завжди поруч з переможцями. А Україна — це взірцева країна, яка захищає те, що завжди було написано на будь яких прапорах Сполучених Штатів: свободу і демократію як такі. Якщо Україна програє, а будь-які пропозиції зменшити допомогу Україні чи якось проводити переговори сьогодні з Росією — це буде означати програш саме демократичного світу і саме кому — імперії зла. Класична дихотомія”, — наголосив Михайло Подоляк.

Він також додав, що зараз увесь світ спостерігає, як українські війська відбивають атаки ворога та йдуть у контрнаступ, визволяючи свої території.

“На цьому фоні пропонувати Україні сісти за стіл переговорів — це означає прийняти ультиматум країни, яка програє. Тобто Росія програє у військовому сенсі, Росія демонстративно б’є по цивільних об’єктах, по критичній інфраструктурі, Росія погрожує світу нуклеарною зброєю, і саме в цей час ми маємо прийняти ультиматум РФ. Отак виглядає пропозиція переговорів, а це буде означати, що Україна має здатися. І тому я кажу, коли такі пропозиції лунають Україні, вони мають звучати інакше. Нам мають сказати, дивіться, готові впасти на коліна перед РФ і запропонувати вам припинити існування незалежної держави під назвою Україна. Отак пропонується сьогодні переговорний процес”, — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав вибух, Філатов повідомив про прильот.

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