Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подоляк прокоментував спробу росіян примусово паспортизувати українців: "Рф хоче зв’язати місцеве населення кров’ю"

Дата публікації
Перегляди
409
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подоляк прокоментував спробу росіян примусово паспортизувати українців: "Рф хоче зв’язати місцеве населення кров’ю"

Фото: Getty Images

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях намагаються нав’язати українцям громадянство РФ. 

Окупанти на тимчасово захоплених територіях примусово надають українцям громадянство РФ. Проте все це є “фікцією”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче зв’язати місцеве населення кров’ю. Мовляв, ви вже маєте паспорт, тепер ви “співучасники” і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства – фікція, що не матиме жодних наслідків”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що рішення про вступ України до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці Альянсу.

Читайте також:

Можна отримувати медичну допомогу без декларації — заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак

Можна отримувати медичну допомогу без декларації — заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
409
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація