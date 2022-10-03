Подоляк прокоментував спробу росіян примусово паспортизувати українців: "Рф хоче зв’язати місцеве населення кров’ю"

Окупанти на тимчасово захоплених територіях примусово надають українцям громадянство РФ. Проте все це є “фікцією”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Автоматичною паспортизацією окупованих територій Росія хоче зв’язати місцеве населення кров’ю. Мовляв, ви вже маєте паспорт, тепер ви “співучасники” і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть. Це брехня. Примусове надання громадянства – фікція, що не матиме жодних наслідків”, - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що рішення про вступ України до НАТО мають ухвалити всі країни-учасниці Альянсу.

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