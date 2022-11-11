Подоляк прокоментував успішні дії ЗСУ на фронті: "Не бійтеся “ру-ведмедя”, не уникайте бійки"

У лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення, багато хто вважав, що українська армія не протримається більше трьох днів. Але зараз ситуація змінилася кардинально.

Від початку повномасштабного вторгення РФ до України мало хто вірив, що українська армія протримається більше трьох днів. Проте зараз ЗСУ звільнили три області, деокупували Харків та підійшли до Херсона.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

“У лютому дехто вважав, що українська армія не протримається більше “трьох днів”. Наразі: захистив Київ, звільнив 3 області, деокупував Харків та підійшов до Херсона. Останні дев’ять місяців мають дати урок усім: не бійтеся “ру-ведмедя”, не уникайте бійки, вірте в Україну”, - наголосив Михайло Подоляк.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Про те, що окупанти виходять з Херсона стало відомо 9 листопада. Такий наказ віддав міноборони РФ Шойгу. Росіяни після себе залишили величезну кількість мін, вже зафіксовані випадки підриву місцевого населення.

Під час виходу з міста, окупанти підірвали телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку та телемовлення. Водночас першими втекли з Херсона колаборанти.

Читайте також: