Подоляк прокоментував заяви Кремля про передавання Україні російського варіанту домовленостей

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна вивчає документ, який передав Кремль.

Він також зазначив, що тільки зараз росіяни вивчили пропозиції України та передали свій варіант домовленостей.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Щодо переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну. Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито РФ передала Україні свій варіант мирних домовленостей з "чіткими формулюваннями".

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