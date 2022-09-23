Подоляк: Росія не дуже хоче йти на обмін "всіх на всіх"

Українська влада працює над тим, щоб всі захисники повернулися з полону додому.

Скільки ще них воїнів перебуває в полоні і чи будуть такі великі обміни ще в інтерв‘ю DW розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

"У полоні кілька тисяч з одного і з іншого боку, але конкретну цифру не буду називати зі зрозумілих причин. Сьогодні є формула, яку пропонує пан Гутерреш (генеральний секретар ООН - Ред.), - це концепція "всіх на всіх". У рамках цієї концепції активно працюємо. Ми вітаємо цю концепцію. Ми розуміємо, що Росія не дуже хоче йти на обмін "всіх на всіх" , бо Росія це не про гуманістичну цивілізацію. Вони не хочуть своїх пацанів забирати, бо вважають, що вони ніщо. Для нас кожна людина це особистість, а для Росії - це номер 21, номер 35, номер 77. Обміняти особистостей, наших людей на номери дуже тяжко, але ми працюємо, аби забрати якомога більше наших захисників і працюємо над формулою "всіх на всіх", - запевнив Подоляк.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволено 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Згодом у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

Полонені захисники Маріуполя – вдома. Як родичі зустріли своїх синів та чоловіків з полону?

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