Подоляк: російська панівна еліта намагається дистанціюватися від рішення Путіна напасти на Україну

Подоляк: російська панівна еліта намагається дистанціюватися від рішення Путіна напасти на Україну

Медведєв заявив, що рішення щодо війни президент РФ ухвалював одноосібно.

Російська панівна еліта, зокрема колишній прем'єр РФ, а нині заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, намагається дистанціюватися від рішення розпочати проти України повномасштабну війну. Мовляв, це рішення ухвалював одноосібно російський президент.

Про це 25 березня повідомив радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк, коментуючи інтерв'ю Медведєва.

"Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент РФ. Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - написав у Тwitter Подоляк.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти , яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент . Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

Читайте також: