Подоляк розповів, чи очікує Україна нового наступу з Білорусі та про тиск Путіна на Лукашенка

Україна готується до ймовірного наступу мобілізованих в РФ на Київ, проте з кожною перемогою ЗСУ на інших напрямках така ймовірність зменшується.

Про це в інтерв'ю "Уніан" сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"По-перше, Лукашенко зараз вкрай розгублений. Людина має дуже великі проблеми. На внутрішньому політичному ринку він не настільки сильний з точки зору легітимності. З іншого боку він перебуває під надзвичайним тиском пана Путіна. Звісно, вони хочуть від союзної держави отримати більш інтенсивну участь у війні, що загрожує для Білорусі різким обнуленням перспектив державності. Білоруси це розуміють, як і пан Лукашенко. Це різке зростання санкційного тиску, це можливість досить ефективної роботи української армії, в тому числі і на території Білорусі. Він це прекрасно розуміє, тому він знаходиться з одного боку в розгубленості, а з іншого боку - в пригніченому стані", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що Лукашенко намагається підкреслити свою лояльність до Росії, щоб це не помітили інші держави. Україна ж готується до ймовірного наступу з території Білорусі.

"Ми, до речі, теж проводимо там постійно навчання. У нас там сьогодні сконцентровано нормальні оборонні сили, мінні поля там є, і добре охороняється сам периметр кордону. Це все дуже чітко контролюється. Контррозвідка і розвідка працюють. ГУР надзвичайно активний у цьому напрямку. Ми розуміємо настрій і в політичних елітах, і у військових елітах Білорусі. Безумовно, Росія туди сьогодні намагається відправити енну кількість мобілізованих", - пояснив Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що росіяни можуть організувати бунт проти президента Білорусі, а тому Лукашенку варто бути обережнішим.

"Ми плануємо, що там буде близько 20-30 тисяч мобілізованих. Безумовно, якісь спроби там ще будуть, навіть внутрішні. Це один зі сценаріїв, який розглядається нами як серйозний - те, що росіяни наситять військові частини Білорусі і спробують влаштувати бунт, щоб перехопити у Лукашенка управління військовими. До речі, пану Лукашенку потрібно бути з ними активним, тому що у нього інфільтрація російських генералів і полковників на різних рівнях надзвичайно висока", - сказав посадовець.

Михайло Подоляк зазначив, що Україні вигідно, щоб тут загинуло якомога більше росіян, адже так вони боятимуться навіть згадувати про нашу державу.

"Так от, Росія туди хоче відправити багато мобілізованих і ми це бачимо. Але тут є два питання. Перше - ці мобілізовані, на наш погляд, являють собою вкрай деморалізовану частину непідготовленого війська. Вони не професіонали, воювати не вміють, всі знаходяться в стані психологічного шоку. І ми сподіваємося, що це буде тільки посилюватися. Ми сподіваємося і будемо все для цього робити. Для нас адже важлива масова деморалізація росіян, які повинні тут масово гинути. Я взагалі прихильник того, щоб росіяни на території України, раз вже є така можливість, масово несли втрати, тому що це надовго відвадить їх від неправильної вимови слова "Україна". Це дуже важливо. Ми можемо тут іронічно сказати. Вживання "на Україні" після цієї війни вони забудуть", - пояснив радник Офісу президента.

Подоляк наголосив, що Україна готується до ймовірного вторгнення з боку Білорусі.

"Ми до білоруського напрямку активно готуємося. Все розуміємо, розвідка працює. Ми розуміємо, що Росія спробує активувати його, але шансів у Росії з кожним днем все менше і менше. Після кожного Лиману таких шансів буде ще менше. На наш погляд, звільнення великих міст в максимально швидкі терміни дозволить Росії перейти до головного заняття для себе - традиційного бунту для того, щоб поміняти політичну еліту", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв підкреслив, що Об'єднані сили ЗСУ, щоб унеможливити повторний наступ на столицю, роблять усе необхідне для зміцнення оборони, враховуючи досвід попереднього ведення бойових дій на Київському напрямку.

Читайте також: