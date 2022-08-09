Подоляк розповів, чи є зараз у Зеленського бажання розмовляти з Путіним

Переговори потрібно буде вести, але наразі це не актуально.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи є зараз у Володимира Зеленського бажання розмовляти з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це Подоляк повідомив в інтерв'ю ВВС.

"Президент Зеленський - абсолютно прагматична людина. Він виходить з того, що можна мінімізувати будь-які втрати чи негативні наслідки, якщо ефективно і швидко працювати тут і зараз. І у перші місяці війни президент, як ви пам'ятаєте, не раз говорив, що він готовий особисто розмовляти з Путіним. Інша річ, що президент свідомий того, що Росія, якщо вона не отримає на полі бою низку суттєвих тактичних поразок, не буде адекватно сприймати будь-які переговори. Він це абсолютно чітко розуміє", - заявив Подоляк.

Радник керівника ОП також наголосив, що переговори потрібно буде вести, але питання - на яких підставах.

"Зеленський доводить, до речі, партнерам: якщо ви хочете, щоб ми дійсно сіли і говорили про щось, то потрібно спочатку довести силою, що Україна потужніша з військової точки зору, з точки зору стратегії і тактики і з точки зору управління військовою операцією, ніж Російська Федерація. Тоді можна вести переговори. Тому, безумовно, переговори потрібно буде вести. Але питання - на яких підставах", - зазначив Подоляк і додав, що станом на зараз переговори не актуальні.

Також читайте Подоляк про перемогу України та що буде з Росією

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 167-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: