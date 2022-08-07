Подоляк розповів, чому і наскільки Росія хоче "заморозити" війну проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія планує на пів року заморозити війну в Україні, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт.

Про це він розповів в інтерв'ю Tagesspiegel.

"Якщо Захід втомиться від війни, тоді Росія знову вдарить із усією силою", - зазначив він.

За його словами, Україна має переходити до контрнаступу, особливо на півдні, щоб звільнити більше територій.

"Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк розповів, яка зброя потрібна ЗСУ для успішної ліквідації окупантів і захисту міст України.

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