Подоляк розповів, до чого українцям готуватися цього опалювального сезону

Росія восени 2022 року почала завдавати ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі України, головною ціллю були – ГЕС, ТЕЦ, і – трансформатори. Великі магістралі, чи ті, які на підстанціях для входу енергетики у міста. Туди завдавали основних дронових ударів і крилатими ракетами. Ними били по ТЕЦ, наприклад, а дронами били по трансформаторах.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 Каналу" розповів, до чого варто готуватися цієї зими.

Так, за його словами, українцям не варто ховати взагалі все, що дозволяє виживати під час війни. Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо.

"Енергетичні системи не закопувалися ні в нас, ні в США, ні в Європі. Адже ніхто не вважав, що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру. Тобто на те, щоби людей, сучасних дітей залишити без світла, опалення тощо. Нині ми це розуміємо. Перше – енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге – шукаємо можливості виготовити. Щодо трансформаторів – щось виготовляється, шукаємо можливість докупити, що виготовляється не в Україні", - зазначив він.

Михайло Подоляк зазначив, що наразі будуються різні способи додаткового захисту критичної інфраструктури, зокрема, мобільного захисту. Йдеться про зенітні кулемети тощо.

"Стартові позиції (початок нового опалювального сезону - ред.) будуть набагато гіршими, ніж торік. Адже тоді була повноцінна система, яка була збалансована, яка працювала вже десятки років тощо. Росія, по-перше, вивела з енергетичної системи ЗАЕС – не забуваємо. Це величезний обсяг мегават. Окрім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків нині набагато краще", - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, ексміністр енергетики закликав українців готуватися до важкої зими та "мати план Б".

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