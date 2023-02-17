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Подоляк розповів, коли можуть розпочатися переговори з Кремлем

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Подоляк розповів, коли можуть розпочатися переговори з Кремлем

Фото: Associated Press

Війна повинна закінчиться перемогою України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре наголосив, що переговори з Москвою можуть розпочатися лише тоді, коли агресорка Росія виведе війська з території України.

Про це представник ОП написав у своєму Twitter.

"Переговори можуть розпочатися, коли РФ виведе війська з території України. Інші варіанти лише дають РФ час перегрупувати сили й відновити бойові дії будь-якої миті", - зауважив Подоляк. 

Він наголошує: війна повинна закінчиться перемогою України, а РФ  зобов'язана вивести свої війська. В інакшому випадку, додає радник керівника ОП, -  це привід для відновлення бойових дій у будь-який момент.

Нагадаэмо, В Офісі президента наголошують, що готові до різних сценаріїв того, що агресорка Росія може вчинити на річницю вторгнення до України. Керівник ОП Андрій Єрмак радить керівник ОП Андрій Єрмак.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1161
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