Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський і Путін і чи потиснуть один одному руки

Подоляк розповів, коли можуть зустрітися Зеленський і Путін і чи потиснуть один одному руки

Для Києва немає значення локація зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський та глава країни-агресорки Володимир Путін можуть зустрітися протягом найближчих тижнів — щойно українська та російська делегації закінчать роботу над мирною угодою.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości.

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За його словами, щойно основи мирного договору будуть розроблені, сторони розглянуть можливість зустрічі Зеленського із Путіним. На запитання, чи потисне Зеленський руку президенту, який розв'язав війну в Україні, Подоляк відповів, що ця тема українську сторону найменше хвилює і н а подібних деталях Київ поки не акцентує увагу.

"Щойно робота над документом буде завершена, ми приступимо до організації зустрічі. Це станеться в найближчі тижні. Але місце розташування для нас не має значення. Це може бути будь-який, крім Росії", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що прессекретар президента-країни агресорки Дмитро Пєсков підтвердив, що українська сторона регулярно пропонує країні-окупанту (РФ) провести прямі переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

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