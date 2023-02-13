Подоляк розповів, коли західні танки можуть потрапити на поле бою в Україні

Україна на саміті "Рамштайн" 14 лютого обговорить з західними партнерами постачання танків для ЗСУ. Щоб перехопити ініціативу у війні з Росією, танки потрібні на полі бою вже за місяць-півтора.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

За його словами, наразі Україна на етапі війни, який передбачає перехоплення ініціативи. Подоляк нагадав, що РФ накопичила багато мобілізованих, бронетехніку, "скільки змогла знайти", а також артилерію й снаряди калібру 122 і 152 мм.

"На "Рамштайні" буде проговорюватись, що нам потрібно, щоб ефективно протидіяти всьому цьому", - пояснив він.

Як повідомив радник голови ОПУ, йдеться про танки і бронетехніку, щоб проламати "певну оборонну фортифікацію російської армії".

"На "Рамштайні" проговорять логістику постачання, тому що танки потрібні не колись, а конкретно під цей етап. Через місяць-півтора вони вже мають бути на полі бою, і ми маємо їх використовувати", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, уряд Німеччини 7 лютого офіційно схвалив передавання Україні 178 танків Leopard. Крім того, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України. В уряді ФРН повідомили про мету "швидко сформувати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2".

Також німецький канцлер Олаф Шольц висловив сподівання, що Україна отримає 80 танків Leopard 2 до кінця березня 2023-го.

Українські військові вже розпочали проходити навчання на нових танках.

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність сформувати такий танковий кулак, після ударів якого російська тиранія вже не підніметься.

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