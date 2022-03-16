Подоляк розповів подробиці переговорів з РФ та назвав пункти, на які може погодитись Україна

Подоляк розповів подробиці переговорів з РФ та назвав пункти, на які може погодитись Україна

Українська сторона має свої позиції.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікацію на Financial Times та уточнив, на що може погодитись Україна під час переговорів.

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Про це він повідомив у соцмережах.

"Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн", - йдеться у дописі.

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Раніше видання Financial Times опублікувало статтю про те, що українська та російська сторони домоглися на переговорах значного прогресу щодо попереднього мирного плану. На сьогодні цей план складається з 15 пунктів.

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