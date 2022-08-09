Подоляк розповів про "фантастичну тактику" Збройних сил України у війні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже, що Україна воює не так, як країна-агресорка Росія. Збройні сили України мають "фантастичну тактику".

Про це Подоляк сказав в інтерв’ю ВВС.

За його словами, російська армія у війні, яку розпочав Кремль 24 лютого, діє "за Жуковською технологією".

"Росія формує великі колони, які відправляє в одному напрямку, незалежно від того, скільки людей загине. Жуковська технологія: покладемо стільки м'яса, вибачте, скільки покладемо, але цю висоту здобудемо", - розповів представник ОП.

Натомість українські захисники діють по-іншому. Збройні сили, каже Подоляк, ведуть креативну війну.

"Креативна війна - це завдати максимальних збитків тиловому забезпеченню, обезкровити армію. Бити по базах палива, боєкомплекту, оперативно-тактичних штабах. Контрнаступи - це постійно, як у Мухамеда Алі, - "пурхати як метелик і жалити як бджола". Це ми і робимо. І це просто фантастична тактика наших Збройних сил", - розповів радник глави Офісу президента.

Як повідомлялося, публіцист і політолог Андрій Піонтковський каже, що план диктатора Путіна у війні приречений. Більше того - головні завдання - це "взяти Київ за три дні" та знищити українську державу - провалились ще у перші дні війни.

Читайте також: