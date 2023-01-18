Подоляк розповів про роль Монастирського у війні: "Був абсолютно на своєму місці"

Радник керівника ОП розповів, що покійний міністр був дуже ефективною людиною нової генерації.

Загиблий у Броварах очільник МВС України Денис Монастирський під час війни зміг утримати під контролем криміногенну ситуацію в державі та сформував дуже вмотивовані підрозділи і бригади.

Про це радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

"На мій погляд, Денис Анатолійович був абсолютно на своєму місці. Це людина нової генерації, дуже ефективна. У нас із точки зору криміногенної ситуації і в соціальних відносинах, незважаючи на війну, все було в дуже великому порядку, тому що ефективно працювала система МВС, яку очолював пан Монастирський. Ми маємо віддати шану людям, які побудували ефективну менеджерську функцію, і вони її виконували", – розповів радник керівника ОП.

Також читайте Уряд призначив тимчасового очільника МВС: що відомо про Ігоря Клименка

Він також повідомив, що Монастирський зміг сформувати з працівників Нацполіції та Нацгвардії дуже вмотивовані підрозділи, які захищали державу на сході та півдні.

"Монастирський забезпечив під час війни – коли велика кількість переселенців, коли люди отримали багато зброї на руки, коли постійні удари по інфраструктурі, постійно дефіцит електрики – але все одно кримінальна ситуація абсолютно під контролем. Це перша функція, яку дуже ефективно виконує Міністерство внутрішніх справ. Друга функція, яку виконував безпосередньо пан Монастирський, – він формував найбільш вмотивовані підрозділи, бригади МВС із працівників Нацполу, Нацгвардії, які йшли і закривали певні наші потреби на найбільш тяжких напрямках під час вторгнення на сході, на півдні України", – розповів Подоляк.

Він додав, що війна надалі "забиратиме свої жертви", якими стануть "найкращі".

Нагадаємо, голова МВС Денис Монастирський разом із першим заступником Євгеном Єніним та держсекретарем Юрієм Лубковичем загинули 18 січня у Броварах. Вертоліт із ними на борту впав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою під час прямування до Харкова. Загинули всі дев’ятеро осіб, що перебували на борту авіасудна.

Загальна кількість жертв трагедії сягає 14 осіб, одна з яких – дитина. У Броварах оголосили триденну жалобу.

За фактом падіння вертольота в СБУ відкрили справу і розглядають кілька версій: порушення правил польоту; технічна несправність судна; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Коментуючи трагедію у Броварах, президент Володимир Зеленський сказав: "Немає більше нещасних випадків, все це – результат війни".

Читайте також: